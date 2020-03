Correria, prisão e apreensão de drogas numa operação da PM de Guamaré

Inicio de tarde movimentado na área policial em Guamaré, numa operação denominada como “Vírus”, deflagrada agora pouco na Rua José Silvino, por trás do hospital , pela policia militar. Foram apreendidas até o momento drogas pelos os agentes.

Um casal foi preso com todo material apreendido que estava em poder deles. O clima ainda é tenso no local, pois a PM ainda está em diligência para prender outros acusados. A operação está sendo coordenada pelo o Sargento Jhonny Cruff, que conta com o apoio de vários PMs do destacamento policial.

Aguarde matéria completa!

(Visited 442 times, 444 visits today)

Guamaré discute projeto de usina de energia solar para atender autoconsumo do município Funcionários do HMLM apelam para população de Guamaré ficar em casa