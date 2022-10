Cortejo Cultural encerra homenagens aos 87 anos do distrito de Baixa do Meio

A Prefeitura de Guamaré encerrou na noite da quarta-feira (26) as celebrações alusivas aos 87 anos de Baixa do Meio com um belo cortejo cultural realizado pelas escolas municipais do distrito. O evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação trouxe o tema: “Copa do Mundo 2022 – Juntos para além das quatro linhas” que foi também trabalhado em sala de aula, com o objetivo de enfatizar para além da linguagem universal do futebol, temas relevantes como diferenças étnicas, sociais e culturais valorizando o contexto social de cada indivíduo assim como fomentar a cultura da paz e a união dos povos. O prefeito Arthur Teixeira, a vice-prefeita Eliane Guedes, secretários municipais e vereadores prestigiaram a solenidade.

“Baixa do Meio é uma terra de gente acolhedora, uma terra de cultura forte e de um povo que luta e defende a sua história. A presença das famílias aqui prestigiando o desfile, demonstra o amor e o respeito de cada um de vocês por Baixa do Meio”, parabenizou o prefeito Arthur Teixeira.

O desfile, foi acompanhado pelas bandas marcial e filarmônica, envolvendo todas as escolas do distrito de Baixa do Meio, e trazendo para a comunidade, dentro das alas do cortejo. As escolas contaram a história da Copa do Mundo, a cultura do futebol, a união das nações através esporte e apresentaram os países participantes da Copa 2022 que acontecerá no Catar.