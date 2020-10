Cosern: Empresa lança serviço pioneiro de cadastro e entrega de fatura de energia por WhatsApp

Com o objetivo de oferecer mais facilidades no dia a dia dos clientes, a Companhia Energética do RN (Cosern) lançou um serviço inédito no setor elétrico brasileiro: cadastro e entrega da conta de energia elétrica por meio do aplicativo digital WhatsApp.

Outra vantagem de cadastrar a fatura digital (por e-mail) é poder participar da promoção Energia para Recomeçar, que sorteará cerca de R$ 100 mil em prêmios.

Todos os clientes da Cosern cadastrados nessa modalidade e que estiverem com o pagamento das contas de luz em dia podem acessar o site www.energiapararecomecar.com.br e efetuar o cadastro, destaca informação da assessoria de imprensa.

O consumidor que optar pelo recebimento da fatura por e-mail terá mais um número e, portanto, aumenta a possibilidade de ser premiado.

Receberá um terceiro número quem fizer o pagamento se cadastrando no débito automático e/ou utilizando internet banking ou a rede credenciada das distribuidoras.

Os clientes premiados serão os que tiverem seus números sorteados pela Loteria Federal em cada um dos seis meses da campanha, de acordo com o regulamento disponível no site.

O primeiro resultado será no dia 30 de novembro de 2020.

No último sorteio, o valor para cada uma das concessionárias chega a R$ 40 mil, o equivalente ao de um carro popular.

