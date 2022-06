COSERN liga rede geral de energia do conjunto Paulo Bento em Guamaré

Cerca de 80 famílias do Conjunto Habitacional Paulo Bento, localizado na entrada da cidade de Guamaré, já está festejando a ligação geral de energia viva feita pela empresa Cosern. Cada morador já pode fazer seu pedido de ligação individual.

O desligamento da rede da prefeitura que atendia as residências já está sendo feita de forma programada, e comunicado a cada família com antecedência pela equipe de secretaria de obras.

As famílias que residem no conjunto estão sendo orientadas pela equipe técnica sobre o padrão da instalação do medidor da residência, para que a Cosern possa atender ao pedido de ligação.

Toda instalação da rede elétrica das ruas do conjunto foi feita com recursos próprios da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

A instalação da extensão é alta e baixa tensão como colocação de postes, fiação e transformadores, para que cada morador possa fazer seu pedido de ligação, o que significa um grande avanço para as famílias que reivindicavam melhorias, ou seja, a prefeitura fez sua parte e a Cosern estão fazendo a sua.

O morador que ainda não fez o pedido de ligação de sua casa deve procurar em caráter de urgência o posto da Cosern e fazer seu pedido de ligação. Ou ligar para o numero 116 da companhia para maiores informações.