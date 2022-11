Costa Rica surpreende no fim, vence o Japão e dá sobrevida a Alemanha

Quando o primeiro jogo deste domingo da Copa do Mundo se encaminhava para um empate sem gols, Fuller acertou um belo chute e garantiu a vitória da Costa Rica em cima do Japão, por 1 a 0, em confronto válido pela segunda rodada do grupo E, no Estádio Al Rayyan, em Doha.

No primeiro confronto entre as seleções na história dos Mundiais, o duelo foi de nível técnico abaixo do esperado e sem grandes emoções na primeira etapa, mas, na complementar, a situação mudou: os japoneses queriam o resultado, mas foram os costarriquenhos, em seu primeiro chute ao alvo no Mundial, que abriram o placar.

Com o resultado, a chave está totalmente bagunçada: Espanha, Japão e Costa Rica somam três pontos cada, enquanto a Alemanha é a lanterna, sem pontuar. Ainda hoje, às 16h (de Brasília), espanhóis e alemães se encontram em jogo decisivo.

Na última rodada da fase de grupos, o Japão enfrenta a Espanha, enquanto a Costa Rica pega a Alemanha, ambos os jogos na quinta-feira, às 16h (de Brasília).

Terra