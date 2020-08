COVID-19: Em novo decreto, município de Guamaré prorroga medidas até o dia 02 de setembro

Novo decreto publicado pelo Município de Guamaré prorroga as medidas sanitárias disciplinadas no Decreto nº. 037/2020 e anteriores, que estabelece a Fase 2 do cronograma de enfrentamento a pandemia pelo coronavírus (COVID-19). O documento faz menção a minoração da Taxa de Transmissibilidade e ocupação dos Leitos Clínicos e de UTI no âmbito do município, perdurando as medidas até o dia o dia 2 de setembro de 2020.

Fica permitido assim, o pleno funcionamento das atividades comerciais formais e informais e a retomada dos horários normais/habituais de atendimento ao público, desde que observadas integralmente às medidas sanitárias para impedir a propagação do coronavírus (COVID-19) em salvaguarda a saúde de clientes e trabalhadores, inclusive condicionando ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

Bares deverão seguir os mesmos protocolos aplicados aos restaurantes, estando vedado a realização de shows, festas, músicas ao vivo e afins, sob pena de impedimento ao funcionamento e aplicação das sanções pertinentes. Pelo decreto, fica permitido o desempenho de atividades físicas e recreativas em grupo, mantendo-se a vedação quanto ao uso de equipamentos sonoros, com vista a evitar aglomeração.

Clique aqui e veja o decreto na integra:

PUBLICAÇÃO-DECRETO-Nº-041-2020

(Visited 64 times, 64 visits today)

MPRN emite recomendação às farmácias e drogarias de Guamaré, Macau e Galinhos