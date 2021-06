Covid-19: Guamaré chega a marca de 1.500 vidas recuperadas

O município de Guamaré ultrapassou a marca de 1.500 pacientes curados da Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Hospital Manoel Lucas de Miranda, dispõe de cinco leitos de UTI para tratamento da doença, e vidas continua sendo salvas.

O momento mais esperado para quem está lutando e se tratando da infecção pelo novo coronavírus, é receber alta médica.

No período da pandemia, é essencial que a comunidade mantenha o distanciamento social, evite aglomerações, use máscara e higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel sempre que possível, para resguardar a saúde e impedir a propagação do novo Coronavírus.