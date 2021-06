Há um ano Guamaré abria cinco leitos de UTI

Há um ano, o Hospital Manoel Lucas de Miranda em Guamaré, passou a integrar a rede estadual de hospitais de referência no tratamento de pacientes de Covid, com a implantação de cinco leitos de UTI, reforçando o compromisso com a saúde do município, na gestão do ex-prefeito Adriano Diógenes, e do secretário de saúde Fabricio Morais.

A cidade foi um dos primeiros municípios do RN a assumir esse protagonismo, e a responsabilidade na Saúde da Região salvando centenas de vidas. Nesse período a gestão foi responsável pelos maiores investimentos na saúde, chegando a 1/4 das receitas totais do município pela primeira vez na sua história.

O investimento das cinco UTIs e dos doze leitos clínicos exclusivos ao tratamento de pacientes acometidos pelo Covid-19, foi através de uma parceria no primeiro momento entre Prefeitura de Guamaré e o Governo do Estado. Porém, no segundo momento, a prefeitura de Guamaré teve que assumir a responsabilidade sozinha, atendendo além da cidade, outros municípios da região.

Os leitos de UTI são para o tratamento de pacientes de Covid da 3ª região de saúde do estado, e vem sendo mantido pela prefeitura de Guamaré na gestão do atual prefeito Eudes Miranda.

