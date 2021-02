COVID-19: MPRN emite recomendação aos municípios de Guamaré e Galinhos

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macau, emitiu recomendação aos municípios de Guamaré e Galinhos que apresentam score 3, um risco médio e geram um estado de atenção do cenário epidemiológico e sanitário.

Havendo a necessidade da adoção de determinadas medidas para proteger a coletividade conforme as orientações da SESAP contidas no relatório para orientação e tomada de providências sanitárias.

Considerando que os decretos sobre a pandemia do COVID-19, enquanto em vigor, possuem presunção de legalidade, advindo desta o dever legal de todo cidadão, bem como da administração pública, de respeitar a legislação em vigor. A recomendação foi assinada pela Promotora de Justiça, Isabel de Siqueira Menezes.

Eis a recomendação na integra:

(Visited 53 times, 59 visits today)