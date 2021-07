Covid-19: PM encerra evento clandestino com mais de 40 pessoas para evitar aglomeração em Guamaré

A Policial Militar de Guamaré encerrou nas primeiras horas do ultimo domingo (04) uma festa clandestina, por volta das 02h da manhã após receber uma denúncia anônima de que um evento estaria ocorrendo num terreno na Estrada da Nuntec.

A partir da denúncia as equipes de Rádio Patrulha (RP) fizeram diligência ao local e chegando lá confirmou a realização do evento que quebra o decreto estadual de medidas ao Enfrentamento do Covid-19 por um grupo de 40 pessoas, consumindo bebidas alcoólicas e ao som de paredão.

Grande parte dos presentes foram detidos inclusive 04 (quatro) menores de idade, que tiveram seus responsáveis contactados, sendo todos conduzidos a 5ªDRPC, em Macau, para os procedimentos cabíveis.

A 1ªCIPM reforça que o combate à pandemia é de responsabilidade de todos e que somente juntos conseguiremos vencer esse vírus.

Com informações da Polícia Militar