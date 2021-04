Covid-19: Prefeitura realizada nova capacitação para realização de velório e sepultamento

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e a Vigilância em Saúde, realizou nova capacitação com novas orientações para os serviços funerários e transporte de cadáveres vítimas do novo coronavírus, conforme o Manual de Manejo de Corpos do Ministério da Saúde. As medidas visam inibir a transmissão da doença.

O prefeito Eudes Miranda (MDB), prestigiou a atividade na tarde desta quinta-feira (22), no centro de velório no distrito de Baixa do Meio. O evento reuniu coveiros, higienistas, circulantes e o pessoal da lavanderia do Hospital Manoel Lucas de Miranda, com o objetivo de oferecer segurança e proteção no trabalho ao servidor público.

“Os profissionais que trabalham também na linha de frente como coveiros, higienistas, circulantes, dentre outros, foram capacitados e receberam novos Kits de Equipamento de Proteção Individual-EPI. Estes seguirão a risca as determinações do ministério da Saúde, através da secretaria de saúde do município. Por isso, é importante que a população colabore com todo esse processo que é necessário para que evitemos a propagação da doença”. Disse o Prefeito Eudes Miranda.

