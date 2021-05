COVID-19: TRT-RN retoma paulatinamente audiências presenciais

Justiça Potiguar

Após reunião de avaliação realizada entre a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) e o Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas em relação à pandemia da Covid-19, o TRT-RN decidiu adequar a Fase 1 do Plano de Retomada para uma possibilidade de ampliar o trabalho presencial.

Agora, haverá uma força de trabalho presencial de até 40% dos servidores e a previsão é de retomada das audiências presenciais a partir de 24 de maio, sempre no período matutino, com intervalo de 1h entre as sessões.

Haverá, também, alternância de dias entre as Varas nos Foros de Natal e Mossoró. As varas de número ímpar realizarão audiências presenciais às segundas e quartas, enquanto as varas pares terão audiência às terças e quintas. Não haverá audiência presencial nas sextas-feiras.

“Estamos tomando todo o cuidado e trabalhando com a orientação de nossa equipe de médicos e profissionais de saúde, para que a retomada do trabalho presencial seja feita de forma lenta, gradual e segura”, explica a desembargadora Perpétua Wanderley, presidente do TRT-RN.

PJe

Perpétua reconheceu a importância da tecnologia introduzida às rotinas de trabalho de juízes, desembargadores e servidores, com destaque para a ferramenta PJe (Processo Judicial Eletrônico), que eliminou o processo de papel e permitiu o acesso remoto de magistrados e servidores aos processos e petições, bem como sua análise e decisão a qualquer tempo.

“O PJe já está na Justiça do Trabalho desde 2014 e, durante esse período difícil da pandemia, ele nos ajudou a manter uma boa produtividade em termos de atos judiciais e atendimento aos jurisdicionados”, garantiu a presidente do TRT-RN.

Outra ferramenta digital importante, recentemente implantada pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, tem sido o Balcão Virtual, um serviço de atendimento online, que permite a comunicação direta de advogados e jurisdicionados com as varas do trabalho da capital e do interior.

O Balcão Virtual pode ser acessado diretamente na página do TRT-RN na internet (https://www.trt21.jus.br/balcao-virtual) de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h30 às 14h30.

