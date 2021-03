COVID em Guamaré registra aumento nas notificações

Enfrentando os desafios da pandemia da Covid-19 com muita responsabilidade e investimentos, desde o primeiro momento, o município de Guamaré volta a enfrentar um aumento nas notificações, não diferente do país, do estado do RN e da maioria dos municípios brasileiros. “Essa semana foi a semana que mais registrou casos confirmados, durante todo o período da pandemia”, chamou atenção o Secretário de Saúde, Fabrício Morais.

“É feito o inquérito epidemiológico de cada caso, recomendamos o isolamento e fazemos a testagem de todos os sintomáticos respiratórios e os contatos diretos dos casos confirmados entram em isolamento”, explicou o Secretário de Saúde do município, Fabrício Morais.

O gestor da pasta de saúde destacou o ainda o trabalho que vem sendo feito pelos profissionais de saúde das UBSs e da Vigilância em Saúde para que não seja propagado a Covid. “Alertamos que as pessoas que apresentarem sintomas devem procurar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Nossos profissionais estão preparados para receber cada cidadão”, disse.

Ainda de acordo com a coordenação de Vigilância em Saúde, já foram realizados 3.334 testes para Covid no município de Guamaré até hoje. “Esse número significa que a cada mil pessoas, 210 foram testadas”, esclarece Gabriela Solano, coordenadora do setor.

Vacina e kit profilático

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a partir desta quarta-feira, 24, começou a imunizar o público na faixa etária dos 72 anos. Barreiras sanitárias vêm acontecendo simultaneamente, no distrito de Baixa do Meio e na entrada cidade, trabalhando a prevenção com a população, enquanto que a COVISA tem atuado na fiscalização do funcionamento do comércio, que deve obedecer alguns protocolos, com o intuito de conter o avanço da contaminação pelo coronavírus e suas variantes.

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Guamaré também tem disponibilizado o kit profilático para prevenção da COVID-19. Ivermectina, vitamina C + Zinco compõem o kit que é fornecido gratuitamente na rede pública, para os pacientes que tem prescrição médica para o uso dos medicamentos.

