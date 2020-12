Covid: Hospital de Guamaré é referência no RN em tempo de avaliação de pacientes

O município de Guamaré é destaque no tratamento de pacientes com Covid. O Hospital Manoel Lucas Miranda entrou na estatística como o segundo hospital público do Rio Grande do Norte com menor tempo de avaliação de pacientes.

A informação é do Portal da transparência do RegulaRN, que tem por objetivo ser a fonte oficial de dados relacionados à regulação de leitos Covid-19 do Rio Grande do Norte, abrangendo todos os leitos SUS para atender a demanda do novo Coronavírus.

Segundo os dados coletados, a equipe do HMLM de Guamaré avalia um paciente em 54 minutos, ficando atrás apenas do hospital do município de Caicó com 36 minutos e 30 segundos. Os dados são públicos e podem ser consultados por qualquer cidadão.

As informações são referentes aos últimos sete dias. O Secretário de Saúde, Fabrício Morais parabenizou a equipe e destacou que a meta é diminuir ainda mais esse tempo de avaliação, entregando um serviço melhor ao cidadão.

