Covid: Macau começa vacinar idosos acamados

Com 90% dos profissionais de saúde do município já vacinados contra a covid, a Secretaria de Saúde de Macau deu início a imunização dos idosos acamados.

Nesta nova fase, serão disponibilizadas 200 doses para pessoas acamadas, deficientes físicos e portadores de necessidades especiais, com idade acima de 75 anos.

Segundo informou a Secretaria de Saúde, já foram vacinados 224 trabalhadores em saúde no município de Macau.

A gestão aguarda o envio de novas doses para os demais públicos prioritários, visando vacinar o maior número de pessoas nas etapas futuras. Salienta-se a importância do cadastramento do cidadão no site do RN + Vacina.

