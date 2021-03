Covid: Macau ultrapassa mais de mil pessoas imunizadas e começa a vacinar o público de 72 anos na segunda-feira

Mais de 1150 pessoas já receberam a vacina contra covid em Macau, deste total, 942 pessoas são idosos com mais de 75 anos. Agora o município vai abrir a vacinação para pessoas com idade a partir dos 72 anos, na segunda-feira, 22, em sistema drive thur, a partir das 08 horas, na Praça Monsenhor Honório.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o município também se destaca na região com um dos maiores percentuais de cadastro no sistema RN + Vacina, página eletrônica que monitora a imunização no estado, sendo também uma ferramenta de transparência.

O cidadão que ainda não se cadastrou na plataforma e tem idade acima dos 18 anos, pode acessar: https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br e se cadastre, facilitando o trabalho dos vacinadores no ato da vacinação.

