Covid: Saúde de Guamaré faz testagem para mototaxistas e taxistas nesta quarta-feira, 4

Dando prosseguimento a uma ação preventiva que se iniciou na última semana, no distrito sanitário de Baixa do Meio, a Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré realiza testes para covid com mototaxistas e taxistas, nesta quarta-feira, 4, nas unidades de saúde da sede do município e Salina da Cruz.

O público alvo deve procurar as unidades de saúde do Centro, Vila Maria e Salina da Cruz, no horário de 08h às 11h. É necessário apresentar cartão do SUS e identidade, além de documentação da empresa para trabalhadores que não forem autônomos.

