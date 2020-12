Covisa de Guamaré realiza inspeção sanitária no combate ao Covid

Com o aumento de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte, a Covisa de Guamaré vem intensificando a fiscalização nos setores do comércio e serviços, orientando sobre as medidas protetivas que seguem as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para contenção da proliferação da Covid-19.

A fiscalização começou esta semana pelo comércio de Salina da Cruz, Vila Maria e Lagoa Seca.

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Saúde e do comitê municipal de enfrentamento ao COVID-19 acompanha os dados oficiais do estado e da região em relação a pandemia e orienta à população para o uso de máscara e a higienização das mãos com água e sabão e álcool 70, como medidas protetivas.

