CPI da Covid-19 será instaurada na AL/RN para investigar a governadora Fátima Bezerra (PT)

A CPI da covid contra a Governadora Fátima Bezerra, do PT, segundo informações do Deputado Estadual Coronel Azevedo (PSC-RN), foi protocolada na terça-feira (25) e conta com informações graves, com documentação robusta contendo ordens bancárias, contratos, etc.

Nesta quinta-feira, os 10 deputados que assinaram o requerimento deverão entregar ao presidente da ALRN, Deputado Ezequiel Ferreira (PSDB-RN), para que de acordo com o regimento interno ele instale a CPI.

Os deputados signatários do requerimento representam quase a metade do total de parlamentares da assembleia Legislativa do RN. O número poderá subir para 13, o que daria maioria de parlamentares a reforçar a CPI da covid-19.

