Crédito do Renda Cidadã liberado pela prefeitura para compras no comércio de Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, liberou nesta quarta-feira, 22, o crédito de R$ 120 reais para mais de 2 mil famílias ativas, que recebem a transferência de renda para compras de gêneros alimentícios nos supermercados credenciados no município.

O programa Renda Cidadã passou por um criterioso recadastramento no ano de 2019, com o objetivo de avaliar e monitorar as famílias beneficiárias e graças a essa iniciativa, a Prefeitura de Guamaré por determinação do Prefeito Adriano Diógenes, incluiu 408 novas famílias no programa que garante alimento na mesa, além de aquecer o comércio da cidade.

