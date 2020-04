Cresce nome do Marujo como pré-candidato a prefeito de Guamaré

É visível o crescimento do empresário, e ex-Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energia, e Projetos Especiais, Antônio Marques, mas conhecido por Marujo, como pré-candidato a prefeito de Guamaré.

Filiado ao PSC, Mário é uma das maiores apostas do partido para as eleições municipais deste ano. Marujo é um politico habilidoso, inteligente, dono do seu próprio espaço na política guamareense.

Ele já foi candidato a vereador por quatro vezes ficando na suplência em todas as disputas. Mesmo sabendo que enfrentará adversários fortes, fortíssimo, ele decidiu ir para disputa da Majoritária.

Sem alarmes, Marujo vem construindo seu projeto politico reunindo amigo, formou a proporcional do partido antes da janela partidária fechar, e está numa boa conversa para a escolha do vice da chapa, fato que tem lhe tornado vivo no sonho de ser prefeito pela primeira vez.

Marujo credita no apoio da família, dos amigos, dos militantes, dos indecisos e dos insatisfeitos. Mário tem a esperança viva de governar a cidade para os próximos quatro anos.

Aqui pra gente…

Será que Mário vai quebrar todos os paradigmas no próximo dia 04 de outubro quando as urnas forem abertas? De uma coisa é fato, o pré-candidato faz uma campanha silenciosa. Seu nome nas pesquisas internas já ultrapassou a vereadora Diva Araújo, pré-candidata a prefeita, e encosta nos demais que disputarão a cadeira do palácio Luiz Virgílio de Brito.

