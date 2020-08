Cresce o nome de Da Silva Vaqueiro como vice na chapa do MDB

Logo após a matéria ser publicada no blog, nas redes sociais e grupos de whats app, sobre a possível indicação de Da Silva Vaqueiro, para compor a chapa com o ex-prefeito Hélio Willamy no MDB, a noticia vinculada tomou grande repercussão positiva.

Além do nome ter sido aprovado pelos os bacuraus, até a oposição reconheceu que o nome escolhido, é forte, porque se trata de um homem do povo e de história. O exemplo vem de uma publicação feita pelo o vereador Gustavo Santiago (SD), oposição ao governo. Ele reconheceu de público o homem integro de Seu Da Silva.

Cada palavra sufocou e sufoca qualquer insatisfação por parte de “aliados”, ao afirmar que “Não importa a cor da bandeira partidária, nem tampouco a opção política! Em tempos de escassez de valores como honestidade e trabalho, deixar de citar Da Silva como uma referência clara desses valores pode ser considerada falta grave. É lamentável que alguém possa ser prejulgado simplesmente por não ter dinheiro”. Disse Gustavo

Até mesmo a professora e ex-secretária de educação Selma Vale, fez jus ao homem simples e de história, quando disse que “Se é verdade ou não… Da Silva é um homem íntegro e que ama a família e preserva seus amigos… É um homem cheios de valores… Se essa matéria proceder, desejo-te sucesso. Assim, como meu amigo Gustavo bem colocou em suas palavras que não importa a bandeira partidária e sim o respeito com o próximo”. Comentou.

