Cristiano e Francisca: MDB ganha dois nome de peso fortalecendo o grupo político

Visando uma provável eleição suplementar que a bate a porta, as adesões no cenário entre os grupos politico em Guamaré continuam, e o partido do MDB sai na frente para fortalecer o cordão com mais duas adesões de peso.

O empresário Cristiano Celular e Francisca outrora oposição ao governo, anunciaram sua adesão ao projeto politico de Eudes e Hélio.

Depois de ouvir e serem ouvidos em sua residência, eles decidiram se juntar a nação bacurau.

Cristiano e Francisca sempre fizeram oposição, são pessoas do bem e bons militantes na politica.

Na oposição sempre foram soldados de linha de frente, mas agora decidiram ir pra luta ao lado da nação verde. “Cada um tem suas escolhas, e eu escolhi você”, disse Francisca.

Eudes e Hélio deram as boas vindas aos novos integrantes de seu grupo político, destacando que a vinda dos mesmos enaltece e fortalece o grupo. “Estamos com você firme na Rocha”. Disse Cristiano Celular.