Croácia e Argentina se enfrentam nesta terça-feira em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo. Às 16h (horário de Brasília) as duas seleções entram em campo no Estádio Lusail, para decidir o primeiro finalista no Catar.

Finalista em 2014, a Argentina treinou hoje ainda sem confirmar o time titular, enquanto a Croácia, finalista em 2018, não deve ter surpresas na equipe.