Culto Evangélico em Ação de Graças marca os 60 anos de Emancipação Politica de Guamaré

As comemorações dos 60 anos da cidade de Guamaré, também tiveram o momento de louvor, adoração e fé, marca da atual gestão municipal.

O líder politico, e atual secretário de articulação do munícipio, Hélio Willamy, representou o prefeito Arthur Teixeira, que cumpria outra agenda.

Além de Hélio, prestigiaram o evento religioso os vereadores representando a câmara, secretários de governo, servidores, lideranças politicas e religiosas, igrejas evangélicas, e a população em geral.

O momento de oração e reflexão da palavra foi ministrado pelo o irmão Daniel. Ele falou do amor de Deus na vida de cada ser humano, do perdão de Jesus ao pecador, e da volta do filho a casa do pai.

O líder politico Hélio disse “minha fé foi hoje renovada com os louvores e com a pregação da palavra ministrada pelo o pregador. Estou feliz em poder participar deste grande culto de adoração, louvor e gratidão a Deus, alusivo aos 60 anos de Emancipação Politica de Guamaré.”. Concluiu.

Após o culto, os louvores de adoração ficaram com o ministério Asafe. A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal garantiram a ordem do evento.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: