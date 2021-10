Cultura: Porto de Ama abre o “Festival Ocupe Seu Espaço” nesta quarta-feira, 27

O Porto de Ama Centro de Cultura, espaço público que completou 19 anos de presença na cena cultural de Macau, inicia nesta quarta-feira, 27, em formato virtual, a programação do “Festival Ocupe Seu Espaço”. Contemplando artes visuais, música, artes cênicas (teatro e circo) e dança, o projeto tem o fomento da Lei Aldir Blanc.

As apresentações por meio de lives nas redes sociais do Porto de Ama seguem ate a sexta-feira, dia 28, sempre às 19 horas. “Esse projeto tem como objetivo maior promover uma programação cultural aberta, diversa, democrática, acessível e gratuita”, destacou o diretor-Presidente do Porto de Ama, Padre João Batista Nunes.

O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, via Fundação José Augusto, Governo do RN, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A Neonergia Cosern e Instituto Neoenergia também apoiam a iniciativa.

Programação:

Dia 27 (Quarta-feira)-19 horas

Circo sem Lona (teatro)

Sax In Home(Música)

Com-Tato (Dança)

Exposição de Artes Visuais:

Apaixone-se-Terra e Sal (Fotografia) e Artes Criativas (Artesanato)

Dia 28 (Quinta-feira)-19 horas

Trombone Solo (Música)

Corpo, Alma, Mente e Cultura (Dança)

Exposição de Artes Visuais:

Apaixone-se-Terra e Sal (Fotografia) e Artes Criativas (Artesanato)

Dia 29 (Sexta-feira)-19 horas

Mangue e Vida (Dança)

Recital Dasolo (Música)

Clowns & Alegria (Teatro)

Exposição de Artes Visuais:

Apaixone-se-Terra e Sal (Fotografia) e Artes Criativas (Artesanato)

