A última semana de março foi contemplada com a realização do curso de educação nutricional em Guamaré. Durante os dias 28, 29 e 30 de março, as merendeiras e coordenadoras de merenda tiveram a oportunidade de vivenciar a teoria das boas práticas alimentares, em um curso repleto de ensinamentos nutricionais, com a nutricionista Yasmin Helóa.

O evento aconteceu com o apoio da Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Educação e Cultura.

Com muita curiosidade as alunas presentes se mostraram participativas e atuantes em todos os dias de formação.

O Curso de Educação Nutricional tem o propósito de contribuir para a promoção e a proteção da saúde, através da orientação de uma alimentação adequada e saudável, contribuindo de maneira significativa no controle do avanço da prevalência das doenças crônico-degenerativas.

Com o intuito também de potencializar a conscientização de educação nutricional, refletindo gradativamente na formação do planejamento alimentar dentro e fora de casa.

A inclusão dessa categoria nos eventos educativos engrandece o município, ressalta Ruth Alves – Nutricionista, Responsável Técnica da SMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura): “Nós quanto município e secretaria de educação somos gratos e estamos felizes pela parceria com o Projeto Vale Sustentável, essa etapa que está contemplando as merendeiras e coordenadoras de merenda é de suma importância pra o profissional que, por muitas vezes, não consegue sair do seu ambiente diário de trabalho, devido a demanda. Esse cuidado voltado a esse público é riquíssimo, entusiasma e renova o compromisso com o bem estar, pessoal e profissional. Renovamos nosso compromisso com as ações do projeto, agradecemos a parceria e nos colocamos à disposição pra viabilizar as ações da melhor forma possível”.

O projeto é uma realização da @Anea, com o patrocínio da @Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental.