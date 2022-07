Cursos Técnicos – Convite: Abertura da Terceira Etapa do Programa Conquiste

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, realiza nesta quarta-feira (27), às 19h no Centro de Convenções, o lançamento da 3ª edição do CONQUISTE, o Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento Profissional.

Com o investimento de mais de R$ 2 milhões em formação profissional, através de convênio firmado com o SENAI/RN, a maior referência em formação técnica profissionalizante do país, a Prefeitura vai ofertar mais de 1.200 vagas ao longo dos dois anos de programa, distribuídos em cerca de 20 cursos que serão totalmente gratuitos, incluindo o material didático.

Nesta quarta-feira, durante o evento de lançamento, já serão abertas as inscrições para as primeiras turmas dos cursos técnicos de Eletromecânica; Eletrotécnica; Automação Industrial e Petróleo e Gás.

As aulas já iniciam no mês de agosto em Guamaré e em Baixa do Meio.

Clique aqui e veja o vídeo: