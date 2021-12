Cursos oferecidos pela Prefeitura de Guamaré levam qualificação a mulheres da Agricultura Familiar

A Prefeitura de Guamaré realizou, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, e da Secretaria Municipal de Educação, a entrega de certificados de conclusão as alunas do Curso de Doces.

A entrega foi feita pelo prefeito Arthur Teixeira (PSB), acompanhado da vice-prefeita Eliane Guedes, e dos secretários de educação e agricultura, marcando o compromisso do governo com a geração de renda, e a agregação de valor aos produtos da Agricultura Familiar do município.

“É muito gratificante ter a oportunidade de participar desses treinamentos promovidos pela prefeitura. Foi nos dado a vara para pescar com esta formação, agora estamos prontas para produzir doces mais deliciosos, de diversos sabores, e vendê-los na nossa própria comunidade, e nas feiras ao ar livre de Guamaré e Baixa do Meio”. Disse Maria Francisca.

A Cooperativa ofereceu degustações de produtos e doces, produzidos pelas agricultoras da Agricultura Familiar das comunidades de Lagoa de Baixo e Assentamento Santa Maria III.