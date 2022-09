Da arte de fotografar e escrever à coragem de publicar

No ultimo dia 22 de agosto de 2022 este canal de noticias local completou 11 anos.

Recordo-me como se fosse ontem, precisamente no dia 22 de agosto do ano de 2011, nascia “meio sem jeito” na rede mundial de computadores o Blog Guamaré em Dia.

A página foi inaugurada ainda na plataforma Blogger. Lembro-me ainda da primeira matéria que escrevi, foi sobre a bacia de resíduos do conjunto Vila Maria. Em pouco tempo a plataforma foi ganhando forma, cores, brilho e inúmeros leitores e seguidores diários.

Ao longo destes anos devido a aceitação de um canal de noticia local, surgiram aqueles que eram contra. Enfrentamos diversas adversidades para mantê-lo no ar, alguns opositores tentaram de tudo para excluir nos bastidores e judicialmente, mas DEUS e a justiça foi por nós.

Em 2013 tive a oportunidade de investir no canal diante dos aumentos de acessos, precisei migrar para outro servidor, pois o antigo não suportava mais. A migração foi um sucesso para a página da plataforma do WordPress com hospedagem própria.

Foi uma grande conquista para o editor do blog, pois só DEUS sabe que não é fácil manter este canal de notícias hoje em dia atualizado. O preço que pagamos às vezes não compensa, mas o apoio popular tem sido o combustível.

É fato publico que a cidade tinha um anseio de um canal de notícias que pudesse ser a voz do povo, em especial, dos excluídos. Na cidade e região, muitos blogs fecharam a plataforma, outros criaram novos domínios, e já outros não atualizaram mais.

Contudo ainda há alguns sobreviventes no meio da blogosfera que decidiu ser a voz do povo. E nós ainda estamos no meio destes, não sei até quando, mas ainda estamos.

Este portal não é anônimo, tem endereço, CNPJ, identidade, cara e lado. Sou inteiramente responsável por qualquer publicação, e sempre assinei em baixo o que penso e escrevo.

Apesar de já ter se passado onze anos mantendo nosso povo informado, ainda considero o blog pequeno a vista dos gigantes da Região Salineira, Vale do Assú, Mato Grande, e do RN. Com nosso trabalho e reconhecimento popular, estamos sem dúvida no meio deles, retratando a vida como ela é.

Sou contra as injustiças sociais, e isto, já deixei claro em outras publicações, não cedo as pressões por nada nesse mundo. Ninguém chega à terra prometida sem antes passar pelo deserto, sem pagar um preço. Prefiro viver de pé a morrer ajoelhado!

Não há um problema sequer reivindicado pelo o povo que não tenha sido publicado aqui neste canal de notícias. Na parte de busca na ABA do blog se encontra todas as publicações durante todo período, basta pesquisar.

O tempo voa e já faz onze anos fotografando, escrevendo, reproduzindo e divulgando as noticias locais, regionais e nacionais, de forma clara e objetiva na rede mundial de computadores através de um Click.

Sou muito grato a Deus por você leitor, família, amigos, colegas, online, off-line por estar aqui visitando e lendo nossa página. Sem toda essa rede de apoio física e online, o blog Guamaré em Dia jamais teria chegado onde já chegou.

Já dizia Carol Aleixo que: “A busca pela audiência é importante, mas o Jornalismo só cumpre sua função quando mobiliza a sociedade de alguma forma. Aplicando a ética e a moral”.

Continuaremos aqui com a proteção e a ajuda de DEUS formando opinião sobre o nosso município e o cenário politico, atendendo as reivindicações daqueles que mais precisa do blog… O povo!