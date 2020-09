Da Silva Vaqueiro é o nome mais certo para compor a chapa com o ex-prefeito Hélio no MDB

Por Irajan Silva

Há muitas especulações no cenário politico sobre o vice da chapa de Hélio Willamy, quem vai ser A, B e C, mas tenho minha opinião de eleitor e morador a 31 anos na comunidade de Baixa do Meio.

Para muitos o vice é só uma pessoa para compor a chapa com o candidato a prefeito seja qual for o partido, mas na maioria das vezes um bom nome é essencial para puxar votos do adversário.

Principalmente quando se ouve e é ouvido pela população. Não adianta ser pai, filhos, mulher, secretário, vereador, ex-prefeito, se não foi aceito pela população corre o iminente risco de derrota nas urnas.

O vice tem que ser da vontade do povo e não de um grupo politico para compor uma chapa vencedora. Durante as ultimas duas semanas a população como sempre se sentiu gratificante com o anúncio nos blogs e redes sociais do nome de seu Da Silva Vaqueiro.

Uma pessoa humilde, respeitoso, pai, avô e amigo de todos. A divulgação dá-se em conta que ele poderá ser candidato à vice na Chapa com Hélio, um homem que fala a voz do povo mais humilde da nossa cidade.

Seu Da Silva é a voz vaqueiro e do homem do campo, fala a voz do agricultor, e na minha humildade opinião, Da Silva é o nome mais certo para compor a chapa com o ex-prefeito Hélio.

