Da Silva Vaqueiro poderá ser o bate esteira como vice na chapa de Hélio Willamy

Madrugada movimentada no cenário politico em Guamaré, para a decisão final da escolha do vice do MDB. Sempre tenho pregado aqui neste espaço que a política é como nuvem. “Você olha e ela esta de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”.

Pois bem

Enquanto a militância do partido apostava nos nomes de Juliana Câmara, esposa do vereador Edinor Albuquerque, líder do governo na câmara, e da vereadora Lisete Negreiros, uma fonte de coturno alto revelou ao blog que numa fazenda a conversa sobre o assunto iniciou ontem a noite e só terminou quando o galo cantor.

Hélio já tinha revelado que possivelmente o nome do vice da chapa seria de Baixa do Meio, uma reivindicação antiga das famílias que residem na comunidade, apesar dos rumores e nomes diversos divulgados nas redes sociais e grupos de whats app, ele nunca escondeu que tinha uma carta na manga para fazer esta escolha com calma e sabedoria.

O possível candidato poderá ser Manoel Teixeira de Souza, mas conhecido como Da Silva Vaqueiro, um homem de hábitos simples, de história, respeitado e querido por sua comunidade.

Seu exemplo de vida, trabalho e dedicação às causas dos menos favorecidos sempre foi seu ponto forte. Um trabalho que teve inicio ainda quando trabalhava ao lado do ex-prefeito João Pedro Filho “em memória”. O Homem que sempre sentiu a dor do próximo doendo nele.

Da Silva Vaqueiro gosta de acordar cedo, visitar amigos e seus filhos por quem tem um amor que chama atenção, antes mesmo de sair para sua vida diária para cuidar do gado e da plantação.

Com base solida e dono de experiência de vida e politica que não se mede, Da Silva Vaqueiro, é um vaqueiro agricultor de poucas palavras, mas de muitas ações. Aqui pra gente… É um forte nome para compor a chapa do MDB com Hélio Willamy.

(Visited 1 times, 1 visits today)