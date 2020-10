Daniel Monte é o nome da vez: Legado do Sub Carlos pode deixar uma semente na Câmara de Guamaré

O falecimento precoce do vereador Luiz Carlos de Souza, mais conhecido por Sub Carlos, ocorrido na ultima terça-feira (06), dará novos rumos à corrida eleitoral em Guamaré, na disputa das 11 vagadas na Câmara Municipal. Interrompido de forma inesperada, o projeto político de Sub Carlos agora está nas mãos do seu filho de coração, Daniel Monte.

Jovem e estudante de Direito, Daniel foi escolhido para substituir o pai durante reunião, nesta sexta-feira (09), quando a família, os amigos e a militância política do pai, além dos dirigentes do partido SD decidiram indicar o seu nome para ocupar a lacuna deixada pelo seu pai na política de Guamaré.

Daniel é filho da guerreira Efigênia Monte e tinha uma forte ligação efetiva com pai que a vida lhe apresentou.

Cheio de sonhos, ele pretende segurar a bandeira do pai como representante do povo na Câmara Municipal, e atuar em defesa da segurança pública, saúde, esporte e lazer, e em especial, combater as injustiças que afetam os menos favorecidos.

Se for eleito, Daniel será o mais jovem vereador da legislatura que vai se iniciar em janeiro de 2021.

