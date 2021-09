“De agora em diante, é com a justiça”. Disse Mozaniel

Tenho publicado aqui neste espaço que é preciso ter muita cautela com divulgação de fatos nas redes sociais, grupos de whats app e blogs.

Antes de dar o furo e publicar na rede, é preciso checar as informações sob-risco de prestar um desserviço à opinião pública e ferir a honra de pessoas sérias.

E ainda por cima, responder pelas consequências e pagar um preço que não se mede nas esferas judiciais. Em especial, quando se trata de uma pessoa pública.

Foi o aconteceu com o ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues. Ele foi acusado pelo o blog do jornalista e ex-prefeito de Macau, Tulio Lemos, e agora exige na justiça a reparação do dano causado.

A matéria publicação com acusações feitas contra Mozaniel Rodrigues será usada na ação judicial, para que a mentira publicada não se torne verdade.

Na sua página, ele lamenta por sua família, amigos e legionários, a quem tem profundo respeito, mas deixa claro que tudo tem limites.

Eis a publicação:

Hoje, infelizmente, precisei ir a uma delegacia, prestar queixa e registrar um Boletim de Ocorrência sobre uma matéria caluniosa do Blog Túlio Lemos.

Entendo que nestes tempos onde tantas mentiras são espalhadas contra a honra de pessoas sérias, não podemos nos calar.

Nunca me incomodei que falem isso ou aquilo, pois sempre fui uma pessoa pública e isso faz parte. Porém quando alguém tenta de forma covarde atacar a sua honra, isto tem que ser revidado.

De agora em diante, é com a justiça.

Mozaniel Rodrigues