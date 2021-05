De Brasília, Hermano anuncia pelo Twitter consultoria sobre o Polo Cloroquímico de Guamaré

O deputado estadual Hermano Morais (PSB) anunciou, nesta quinta-feira (27), em sua conta oficial no Twitter que uma consultoria será contratada para atestar a viabilidade do projeto do Polo Industrial Cloroquímico, a ser instalado no município de Guamaré.

A reunião aconteceu no Ministério do Desenvolvimento Regional e contou com a presença de técnicos da Fiern.

Como também publicado por Hermano, o Polo Cloroquímico de Guamaré já conta com um estudo que garante que a sua implantação é capaz de gerar 25 mil novos empregos de imediato.

A expectativa , segundo ele, é de um incremento em torno de 15% no PIB do Estado, o que dimensiona o ganho que o RN terá com a sua viabilização.

“Compartilho boas notícias para o RN. Avança, no Ministério do Desenvolvimento Regional, o projeto de implantação do Polo Industrial Cloroquímico de Guamaré, capaz de impulsionar o desenvolvimento não apenas do município, mas de todo o Estado, a partir da produção de PVC”, relatou o deputado no Twitter.

(Visited 2 times, 2 visits today)