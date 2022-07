De goleada, Flamengo vence o Juventude com show de Pedro

Nesta quarta-feira (20), o Flamengo enfrentou o Juventude, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha. O rubro-negro venceu pelo placar de 4×0. Pedro (2x), Everton Ribeiro e Lázaro marcaram os gols do triunfo.