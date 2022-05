De onde virá o bombeiro para apagar o fogo que ameaça a imagem da Câmara de Guamaré?

O que era para ser uma sessão ordinária normal, nesta terça-feira (17) se tornou numa arena de gladiadores, com acusações, defesas e bate-bocas entre os vereadores. Esse foi o tom dos trabalhos na Câmara Municipal de Guamaré.

Quem estava no plenário do legislativo ou assistindo pelas redes socais da câmara, se assustou com quem viu e ouviu. A Câmara Municipal não pode jamais deixar de ser a casa do povo e perder sua finalidade pela ausência do debate em prol da população.

O que mais ouvimos como imprensa local na hora que os vereadores Leandro Felix, oposição ao governo e os vereadores Tiago de Berg, Miranda Júnior, Daniel do Sub e o presidente da Câmara, vereadores Eudes Miranda foi o discurso pautado com defesas e acusações.

Como perguntar não é pecado, deixo uma pergunta para a próxima sessão:

De onde virá o bombeiro para apagar esse fogo?