De volta pra minha terra: O coração bom de Hélio continua fazendo a diferença na vida dos cidadãos de bem

Não há como negar que as redes sociais mudaram a vida do cidadão, não só no nosso município, mas no país e no mundo. A importância das redes sociais hoje é inegável, porque você consegue fazer publicações de imagens e vídeos, escrever e pedir até ajuda a quem pode resolver um problema.

Foi exatamente através de um vídeo que circulou nas redes sociais e grupos de WhatsApp na cidade com um pedido de socorro de cidadãos do município de Guamaré, que estavam em situação periclitante no estado de São Paulo que se encontrou a luz no fim do túnel.

Eles deixaram sua terra mãe em busca de sonhos e oportunidades como muitos cidadãos do interior deste Brasil a fora arriscam. Diante de tanta tentativa sem êxito, as dificuldades começaram aparecer e foi ficando cada vez mais difícil sobreviver longe da família.

O desejo de voltar pra casa era claro, mas as condições financeiras não permitiam e o que restava era apelar a Deus. O vídeo do sofrimento destes trabalhadores chegou ao conhecimento de um homem de coração bom: Hélio de Mundinho!

Um homem público que como poucos conhecem e sente na pele a dor do próximo. Quem estava perto dele na hora que ele viu o vídeo, foi testemunha viva de ver o homem forte e de coração gigante sentir no peito apertado o grito de socorro.

Hélio não perdeu tempo e levou o caso em caráter emergencial ao prefeito Arthur Teixeira, que também se sensibilizou com a situação, e logo autorizou que fossem tomadas as medidas necessárias para trazer os trabalhadores de volta para sua terra.

A atitude de Hélio me fez recordar o quadro famoso da televisão “De Volta Para Minha Terra”, que emocionava o público ao apresentar histórias de vida de famílias simples que desejavam retornar para a cidade de onde partiram no passado em busca de uma vida melhor.

A boa noticia é que estes trabalhadores de Guamaré que estava em São Paulo em situação de extrema necessidade social, já se encontram dentro de um ônibus com destino a sua terra natal.

Através de mensagem WhatsApp, seu Francisco declarou: “Não tenho palavras pra agradecer a Hélio e a Arthur que nos ouviu e está me levando junto com meus companheiros de volta pra nossa casa, pra perto da nossa família. Estou feliz, porque estou indo de volta pra minha terra Guamaré que amo e quero bem”, comentou.

Trabalhadores já embarcaram no ônibus e saíram em segurança do estado de São Paulo com destino a cidade de Guamaré.