Decreto exonera todos os cargos comissionados e contratados da Prefeitura de Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, por meio do Decreto de nº 027/2022, assinada pelo prefeito Arthur Teixeira, exonera todos os servidores exercentes de cargos comissionados da estrutura administrativa.

As considerações apresentadas para tomada da medida são devido à necessidade de efetivar restruturação administrativa, bem como o planejamento interno das ações para 2023. Assim como a obrigatoriedade de equalização entre receita e despesa, para a retomada do equilíbrio fiscal, conforme determinado pelo TCE/RN, e a necessidade de promover o planejamento econômico e financeiro, a fim de cumprir as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além da exoneração de todos os ocupantes de cargos comissionados em todas as pastas e órgãos, o decreto também rescinde todos os contratos por excepcional interesse público, firmados entre o Município e pessoas naturais.

O Decreto Municipal foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (FEMURN) nesta segunda-feira, dia 02.

Confiram, abaixo, o Decreto Municipal:

Prefeitura Municipal – Decreto 027.2022 –