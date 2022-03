Dedé de Zé Gabi: Dia de festa para um homem família e de muitos amigos

Hoje quem faz aniversário é o técnico da seleção máster de Guamaré, José Siqueira, mas conhecido como Dedé de Zé Gabi.

Um cidadão muito querido, respeitado na cidade e de muitos amigos.

Sua casa sempre esteve de portas abertas para receber o povo, assim como fez em vida seus pais Zé Gabi e Dona Neuza “In memoriam”.

Dedé comemora esta data impar da sua vida ao lado de sua família e amigos.

Ele merece deste espaço, dos jogadores da seleção de veteranos do Brisa do Mar, e do povo guamareense coros de parabéns.

Parabéns hoje Dedé, felicidades sempre!