Defesa Civil de Guamaré participa de capacitação sobre Cidades Resilientes

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guamaré participou da capacitação “Construindo Cidades Resilientes 2030”, que foi iniciativa do UDRR – Escritório das nações unidade para redução de riscos em parceria com a UFRN – Universidade Federal do Rio Grande no Norte.

O evento ocorreu na última quinta-feira (19), no Centro Administrativo em Natal.

A palestra abordou os temas: Redução do risco de desastre; Marco de Sendai das Nações Unidas; A iniciativa Construindo Cidades: Resilientes; Ameaças e vulnerabilidades no estado do Rio Grande do Norte; e desafios e boas práticas encontradas tanto em nível estadual quanto municipal.