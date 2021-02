Defesa Civil e Guarda Municipal apagam Incêndio em residência em Guamaré

Um incêndio de grande proporção destruiu uma casa localizada Rua Pereira da Silva, no centro da cidade em Guamaré. Duas pessoas que estava no interior da casa foram socorridas ao Hospital Manoel Lucas de Miranda.

O fogo teve início na cozinha com vazamento de um botijão de gás que de logo se expandiu nos demais cômodos da casa. As demais residências próximas ao local não foram tomadas pelo o fogo devido à rápida atuação dos agentes.

O fogo começou na madrugada de hoje, e foi controlado pela Defesa Civil e Guarda Municipal do município, que chegaram a menos de 10 minutos no local. Pelo menos três viaturas trabalharam com ajuda de populares para debelar o fogo com apoio de um caminhão pipa da prefeitura.

O local foi isolado pela DF e GM e aguardam a chagada da pericia técnica para revelar as causas do incêndio.

