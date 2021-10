“Deixe Arthur fazer por vocês o que não me deixaram fazer”. Disse o líder político Hélio

O distrito de Baixa do Meio literalmente parou na tarde e noite deste domingo (17), numa grande mobilização politica para confirmar a vitória antecipada no dia 07 de novembro, do candidato da coligação Esperança Renovada, Prefeito, Arthur Teixeira, e sua vice Eliane Guedes.

Com a força da nação vermelha liderada por Hélio e Eudes, o distrito vivenciou o maior espetáculo popular da campanha da eleição suplementar até aqui nas ruas da comunidade.

Em casa rua, em cada esquina, em cada calçada, no meio da multidão, era fácil constatar o carinho e o reconhecimento da população pelo o trabalho, através do abraço e gestos de gratidão a Hélio, Eudes, Arthur e Eliane.

Durante o evento, esteve presentes o deputado estadual de Guamaré Hermano Morais, o deputado federal Rafael Motta, vereadores, ex-prefeitos, entre outras lideranças politicas.

Em discurso, Arthur reafirmou seu compromisso em cuidar sem exceção de todas as pessoas de Guamaré. Ele disse que não permitisse que ninguém frustrasse seus sonhos, seus desejos e sua vontade. “Eu irei com você caminhar juntos, lado a lado, governar com o povo e para o povo, sei da minha grande responsabilidade, mas juntos iremos realizar sonhos de fazer o munícipio crescer”. Comentou.

Visivelmente emocionado, o líder politico Hélio fez um discurso lembrando do bem que sempre fez por Guamaré, desde de quando foi pela primeira vez vereador, presidente da câmara, e por duas vezes prefeito. Ele fez questão de lembrar da trajetória dos que tiveram a oportunidade de passar pela prefeitura no seu grupo politico, cada um deu sua retribuição em prol da população. Disse ainda que o lhe motivada a continuar na politica era a fé em Deus e o povo, esse povo que está aqui nesta noite, olhou para seu candidato Arthur e disse que, ouvindo o povo fiz a melhor escolha de seu nome, uma pessoa que irá fazer pela população tudo aquilo que eu faria. Depois olhou para a multidão e fez um pedido, “Deixe Arthur fazer por vocês o que não me deixaram fazer”. Concluiu.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: Parte – I

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: Parte – II