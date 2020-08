Dengue: Sesap-RN e Secretaria Municipal de Saúde fecharam quatro ciclos de pulverização com carro fumacê em Guamaré

Levando em consideração o significativo número de notificações de arboviroses no município de Guamaré, principalmente da Dengue e Chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou ao Governo Estado e já foi concluído o quarto ciclo de pulverização com carro fumacê.

A ação ocorreu entre os dias 17 e 30 de agosto e se somou as inúmeras ações em combate as arboviroses em Guamaré, inclusive de maneira intersetorial, com a contribuição da comunidade escolar, secretarias em geral e população. A supervisão é do Comitê Intersetorial de Promoção a Saúde do Município.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as principais áreas atendidas durante os quatro ciclos de pulverização, foram o Centro da cidade, Conjunto Vila Maria e a Comunidade de Salina da Cruz.

