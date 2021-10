Denúncia de violação dos direitos das crianças crescem 68% no RN

O número de denúncias de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Rio Grande do Norte aumentou 68% de janeiro a setembro de 2021 em comparação com o segundo semestre de 2020.

Compilados pelo Instituto Santos Dumont (ISD), com base no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, órgão vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, os números apontam que foram realizadas 1.577 denúncias envolvendo crianças e adolescentes no período analisado com, pelo menos, 6.067 violações registradas.

Os quantitativos, que são considerados subnotificados, são superiores às denúncias relativas ao descumprimento dos direitos básicos de idosos e mulheres, e não se resumem aos maus tratos. Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes estão cada vez mais comuns. Veja a matéria completa na Tribuna do Norte.

Disque 100

O Disque 100 é um serviço gratuito para denúncias de violações de direitos humanos. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia pelos serviços, que funcionam 24h por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Além de cadastrar e encaminhar os casos aos órgãos competentes, a Ouvidoria recebe reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.