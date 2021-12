Depósito de Bebidas e Conveniência “Parada Obrigatória” está em promoção de fim de ano com sorteio

Procurando Cervejas, Refrigerantes, Vinhos, Sucos, Gelos, e outras Bebidas pelo melhor preço?

Aqui na Parada Obrigatória e Conveniência você encontra uma variedade enorme de produtos e ainda economiza muito.

A Parada Obrigatória traz para você as melhores ofertas de Bebidas!

Confira nossas promoções de fim de ano com sorteio para aqueles que seguirem nosso instragran, e tenha certeza que você está fazendo a compra certa!

Segue as regras para participar:

Quer ganhar o kit de bebida pra curtir esse fim de ano no grau? Siga as regras para participar do nosso sorteio.

Siga nosso perfil:

@paradaobrigatória162

@antonydluka

Curta essa foto, (oficial do sorteio).

Compartilhe a foto Oficial do sorteio no seu Storie, e marque @paradaobrigatoria162

Comente marcando 2 amigos e pronto!

Ressaltamos que não vale perfil de empresas ou famosos/perfis fakes. Você pode comentar quantas vezes quiser, marcando AMIGOS DIFERENTES.

O sorteio será realizado na sexta-feira, dia de 30 de dezembro 2021- às 17h sob o comando do influencer @antonydluka que fará nossa live aqui no Instagram.

Aos clientes e amigos Boa sorte!