Derliane Rêgo Tapajós assume a Vara do Trabalho de Macau

A solenidade de posse aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), em Natal. A nova juíza titular da Vara do Trabalho de Macau foi escolhida pelo critério de merecimento, após participar de um processo de promoção realizado pelo Tribunal.

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, empossou, na manhã desta sexta-feira (17), em Natal, a nova juíza titular da Vara do Trabalho de Macau.

Derliane Rêgo Tapajós foi escolhida pelo critério de merecimento, após participar de um processo de promoção realizado pelo Tribunal.

“Para mim, as coisas acontecem no tempo certo e essa promoção chegou no momento ideal quando estou amadurecida como juíza e como pessoa”, avaliou a magistrada.

Para ela, o jurisdicionado de Macau pode esperar uma atuação pautada pela defesa intransigente dos direitos do trabalho.

“Sempre honrando os princípios da dignidade da pessoa humana, a promoção da Justiça Social e a valorização do trabalho”, garantiu a magistrada.

História

Natural de Santarém (PA), Derliane Rêgo Tapajós ingressou na Justiça do Trabalho como servidora do TRT da 8ª Região (PA/AP), em 1993. No ano de 2003, se formou em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e entrou para a magistratura trabalhista, em 2006, no TRT da 11ª Região (AM/RR).

A magistrada chegou removida ao Rio Grande do Norte, no ano de 2008, por meio de permuta, e desde então atuou como substituta nas Varas do Trabalho de Currais Novos, Caicó, Assú, Macau, além da 10ª Vara do Trabalho de Natal e da 3ª Vara do Trabalho de Natal, onde esteve por último antes de sua promoção.