Desafio em dobro para o vereador Carlos Câmara

De acordo o regimento interno da câmara municipal de Guamaré em seus artigos 57 – Ausentando-se do Município, o Presidente passará o exercício da Presidência a outro membro da Mesa, na ordem de precedência dos cargos;

Art. 58 – Ao Vice-Presidente incumbe substituir o Presidente em seus impedimentos;

Art. 61 – Os Secretários substituir- se-ão conforme sua numeração ordinal e, nessa ordem, substituirão o Presidente nas faltas e impedimentos do Vice-Presidente; e ainda Art. 13, da lei orgânica do município que trata das competências da Câmara Municipal, em seu inciso VII – autorizar o prefeito a afastar-se do município por mais de 15 dias ou do estado por qualquer tempo.

Considerando a ausência da maioria dos vereadores, incluindo quase todos os membros da mesa diretora, juntamente com o prefeito municipal Eudes Miranda, a cidade está sob o comando do vereador Carlos Câmara.

Como todos sabem, o município esta sendo administrado pelo presidente da câmara Eudes Miranda, a câmara por sua vez, administrada pelo vice-presidente, Diego de Lisete, e a legitimidade para substituí-los recai sobre o 1 e 2 secretário, Leandro Félix e Carlos Câmara, respectivamente.

Como o prefeito Eudes, o presidente da câmara Diego e ainda o 1º secretário Leandro Félix, estão em viagem a Brasília participando da Marcha dos vereadores, a competência para representar o município em ambos os poderes, está sobre os ombros do vereador Carlos Câmara.

Nota do Blog

Há quem afirme que a caneta do vereador e atual prefeito interino Carlos Câmara, está cheia de tinta, muitos aliados estão tentando se aproveitar do momento que ele está mandando como chefe do executivo municipal, para reivindicar e pedir que algumas ações seja de fato concretizadas.