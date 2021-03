Desembargador faz críticas à postura de governadora em audiência

A audiência de conciliação que acontece na tarde desta quarta-feira, 10, mediada pelo desembargador Dilermando Motta e com a participação do prefeito de Natal (RN) Álvaro Dias e da governadora Fátima Bezerra, já registrou momentos de divergência logo de início no primeiro ponto de discussão sobre o toque de recolher das 20h às 6h em todo o Estado.

Enquanto Álvaro Dias trouxe a proposta de 21h às 6h para o toque de recolher, Fátima insistiu em manter o decreto estadual, no que foi advertida em algumas vezes. Confira abaixo a transcrição de falas do desembargador em alguns momentos:

“É dever do magistrado manter o equilíbrio da relação processual. Vossa Excelência não está fazendo propostas, está trazendo considerações tentando justificar sua posição. Por ventura a senhora acha que o prefeito de Natal também não está preocupado com a situação? A senhora quer que continue as discussões jurídicas?”

Em outro momento, “Vossa Excelência está quebrando as regras que foram determinadas para a audiência. A audiência é para propostas e não dados, chegar ao consenso”.

O PGE também foi advertido quando tentou responder pela governadora e falou fora de ordem: “não lhe foi concedida a palavra, estou falando com a governadora e Vossa Excelência está fora de ordem”. Justiça Potiguar.

