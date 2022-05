Desfile Cívico marca os 60 anos da Emancipação Política de Guamaré

As comemorações alusivas aos 60 anos de Emancipação Política do município de Guamaré foram enceradas ontem (7). Com o objetivo de disponibilizar para a população um dia de festa com apresentações culturais e várias ações apresentadas, através das secretarias municipais no desfile cívico.

A concentração aconteceu ao lado do Palácio Luiz Virgílio de Brito, sede do Poder Executivo, local do corte do bolo de aniversário da cidade.

Foram 4 dias ininterruptos de programação com eventos religiosos, culturais, shows, apresentações, dentre outros desenvolvidos pela Prefeitura. Sempre no final de cada dia, um show na arena com a participação do público.

O prefeito Arthur Teixeira, agradeceu a todos pela presença, e disse está feliz pela linda apresentação. “O povo de Guamaré está de parabéns, hoje a cidade está completando 60 anos de sua Emancipação Politica, e é motivo de alegria para todos nós”. Comentou.

Além do prefeito Arthur Teixeira e da vice Elaine Guedes, fizeram presente os deputados Hermano Morais e Coronel Azevedo, o líder politico Hélio Willamy, e atual secretário de articulação, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, também prestigiaram a solenidade demais secretários de governo, vereadores, lideranças políticas e religiosas, e o povo em geral.

As apresentações ficaram por conta das escolas, secretarias, e o pelotão da Guarda Municipal e da Polícia Militar que deu um show a parte.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: